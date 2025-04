Come fare la microraccolta dell’amianto senza rischi | il 5 maggio incontro a Carpaneto

microraccolta dell'amianto, Come farla senza rischi? Questo il tema dell'incontro in programma lunedì 5 maggio, alle 20,45, nella sede del Comune di Carpaneto, in via XX Settembre 1. A organizzarlo l'Ausl di Piacenza, in collaborazione con Iren e Amministrazione comunale.Durante la serata.

