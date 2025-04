Come andrà il conclave e chi sarà il nuovo papa secondo i bookmakers

conclave, chi entra papa ne esce cardinale. Tradotto: solitamente il nome dato per favorito a succedere alla guida del pontefice venuto a mancare, è quello che invece non verrà eletto. Questo però non ferma i bookmaker internazionali, che nelle stesse ore in cui è stata resa. Bolognatoday.it - Come andrà il conclave e chi sarà il nuovo papa, secondo i bookmakers Leggi su Bolognatoday.it C'è il detto che, nel, chi entrane esce cardinale. Tradotto: solitamente il nome dato per favorito a succedere alla guida del pontefice venuto a mancare, è quello che invece non verrà eletto. Questo però non ferma i bookmaker internazionali, che nelle stesse ore in cui è stata resa.

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Quando sarà il conclave per il nuovo Papa? Quanto dura e chi è il favorito? - La morte di Papa Francesco, avvenuta all’indomani della domenica di Pasqua, ha aperto una nuova pagina nella storia della Chiesa cattolica. Mentre il mondo osserva con rispetto il lutto per la scomparsa del pontefice argentino, i riflettori si spostano ora sul Conclave, il momento solenne in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il suo successore. La macchina vaticana si è già messa in moto e, tra statistiche, previsioni e scommesse internazionali, cresce l’interesse per conoscere chi sarà il nuovo Papa e come si svolgerà l’elezione. 🔗donnapop.it

Chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco? Come avviene il Conclave e i nomi dei successori - I possibili successori di Papa Francesco L'articolo Chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco? Come avviene il Conclave e i nomi dei successori proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

