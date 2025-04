Comacchiese | vittoria sofferta contro Castenaso Noschese decisivo all' 89'

Comacchiese1Castenaso0Comacchiese: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Fiorini, Taroni, Fregnani, Tavolieri, Noschese, Marongiu. A disp.: Farinelli, Vultaggio, Angelini, Grassi, Grigatti, Felloni, Manfrini, Gherlinzoni, Bushi. Allenatore: Candeloro.Castenaso: Albertazzi, Gaudiano, Alberti, Vinjolli, Meacci, Anania, Maddaloni, Macaluso (46' Bolelli), Cini (86' Malaguti), Garelli, Zaccherini. Allenatore: Gabriellini.Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia.Marcatori: 89' Noschese.Note: ammoniti per la Comacchiese Fregnani, Noschese, Temporin, Fiorini; per il Castenaso Alberti, Bolelli.La Comacchiese si gioca le residue speranze di agguantare ancora la vetta partendo dalla gara fra le mura amiche: si gioca al "Raibosola", col Castenaso, la penultima giornata del campionato di Promozione girone C e i lagunari continuano ad inseguire a un punto il Mesola, ormai a un soffio dal traguardo.

