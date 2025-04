Colossale blackout in Spagna e Portogallo Sanchez | Cause ancora ignote Torna la corrente a Lisbona e a Madrid ma è caos voli

Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l'aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull'accaduto.

Blackout in Spagna: Sanchez dichiara lo stato d'emergenza. Caos in Portogallo e Francia. Il governo: "Italia al sicuro" - Stato d'emergenza in Spagna per il blackout che dalle 12.30 di oggi, 28 aprile 2025, ha bloccato il paese, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause sconosciute. Le prossime ore critiche" A Lisbona torna la corrente, ma è caos voli - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

