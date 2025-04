Cogliati-Morelli bici e passione Una targa commemorativa per i campioni delle due ruote

passione, ha dato i natali a due uomini straordinari che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del ciclismo: Ottavio Cogliati e Ambrogio Morelli. Due personalità diverse, ma unite dalla stessa fiamma per il ciclismo, hanno rappresentato la loro città con orgoglio, dedizione e umiltà. Nato il 4 giugno 1939, Ottavio Cogliati è stato un atleta dotato di un talento naturale. La sua medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nella cronometro a squadre è solo uno degli esempi della sua grandezza. La sua carriera professionistica è stata segnata da partecipazioni prestigiose, come il Tour de France.Ambrogio Morelli, classe 1905, è stato un esempio di costanza e determinazione. Amato dagli appassionati locali, ha rappresentato il ciclismo genuino, fatto di strade polverose e gambe forti. Ilgiorno.it - Cogliati-Morelli, bici e passione. Una targa commemorativa per i campioni delle due ruote Leggi su Ilgiorno.it NERVIANO (Milano) Nerviano, una città che respira sport e, ha dato i natali a due uomini straordinari che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del ciclismo: Ottavioe Ambrogio. Due personalità diverse, ma unite dalla stessa fiamma per il ciclismo, hanno rappresentato la loro città con orgoglio, dedizione e umiltà. Nato il 4 giugno 1939, Ottavioè stato un atleta dotato di un talento naturale. La sua medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nella cronometro a squadre è solo uno degli esempi della sua grandezza. La sua carriera professionistica è stata segnata da partecipazioni prestigiose, come il Tour de France.Ambrogio, classe 1905, è stato un esempio di costanza e determinazione. Amato dagli appassionati locali, ha rappresentato il ciclismo genuino, fatto di strade polverose e gambe forti.

