COE | assegnazione annuale e casi di attribuzione agli esclusi dalla graduatoria

dalla combinazione di contributi orari provenienti da diverse scuole autonome (massimo tre istituti situati in due comuni differenti). Una delle scuole coinvolte assume il ruolo di sede di titolarità del docente. Le modalità di assegnazione della COE variano in base alla sua costituzione: contrazione di organico, mobilità o immissioni in ruolo.

