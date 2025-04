Coatti c' è la svolta | la chat d' incontri per una rapina Scoperto il luogo dell’omicidio

Forse arriva una svolta nel caso dell'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia. Dopo varie ipotesi, infatti, gli inquirenti locali – coadiuvati dagli investigatori italiani arrivati da Roma – si starebbero ora concentrando su una nuova pista.

Omicidio di Coatti, la svolta: “Incontro sul web e rapina, vittima di gang di banditi” - Ferrara, 28 aprile 2025 – Sarebbe da ricercare in un incontro nella Rete per derubarlo il movente dell’omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni. Il biologo, torturato, ucciso e fatto a pezzi in Colombia, sarebbe finito nella trappola di una banda organizzata per estorcere denaro. Si tratta di gang che operano in Colombia, cercano stranieri tramite app di incontri, li derubano. E’ questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti secondo alcune fonti, interne alla polizia giudiziaria, alle quali fa riferimento ‘Hoy Diario del Magdalena’, giornale di Santa Marta, in Colombia, la cittadina dove ... 🔗ilrestodelcarlino.it

