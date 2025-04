Cnpr forum il ‘caro energia’ registra nuovi sovraindebitamenti di famiglie e imprese

famiglie e imprese italiane bisogna procedere con tre linee d'intervento: disaccoppiare il costo dell'energia rinnovabile da quella prodotta col gas, tassare gli extraprofitti per sostenere le aziende energivore e le famiglie con basso Isee, e tassare i sussidi ambientali dannosi. Si tratta di misure di buon senso, proposte in Senato per superare l'inerzia di un governo che da tre anni non ha agito su questi temi". Lo ha dichiarato Luigi Nave, senatore del Movimento 5 stelle in Commissione Ambiente a Palazzo Madama, nel corso del Cnpr forum speciale "Il caro energia registra nuovi sovraindebitamenti di famiglie e imprese".

