CMF Phone 2 Pro ufficiale | specifiche uscita prezzi

CMF, il sotto-brand di Nothing, consolida la sua presenza sul mercato con il lancio di CMF Phone 2 Pro, un dispositivo che non si limita a rifinire il predecessore, ma introduce miglioramenti sostanziali.Pensato per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi, questo modello combina un sistema fotografico avanzato, un display di alta qualità e una filosofia modulare unica, tutto a un prezzo accessibile.Nothing Phone 3a e 3a Pro: design, specifiche e dettagli trapelati prima del lancio del 4 marzoCMF Phone 2 Pro, ufficiale: Mid-Range che punta in alto Acquista su AmazonCMF Phone 2 Pro 128GB Bianco – Fotocamera 50MP + CMF Buds 2 grigio scuro inclusi. SmartPhone lanciato oggi da Nothing e ora in prevendita, lo sconto è pari al costo delle cuffie che sono in regalo. Spedizioni a partire dal 21 maggioOfferta a tempo Prezzo scontato del 16%: 259€ invece di 308,95€Il cuore del CMF Phone 2 Pro è il suo sistema fotografico, che segna un salto generazionale rispetto al Phone 1.

