Clima migliore in Emilia Romagna si distingue Rimini Piacenza fanalino di coda

Clima migliore? Bari, anche quest’anno, secondo l’ultima edizione della classifica stilata da Il Sole 24 Ore con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. In Emilia Romagna si distingue solo Rimini: al 13esimo posto. Molto meglio le Marche, con Ancona e Pesaro nella top ten. Tutte le altre città sono più in basso. Il capoluogo di regione pugliese, con un punteggio complessivo di 744,3, è il migliore delle 107 città capoluogo, seguita da due territori della costa Adriatica: la vicina Barletta-Andria-Trani, seconda con 733,2 punti e i cui dati sono riferiti alla performance media dei tre capoluoghi, e infine Pescara al terzo (732,8). Come è stata stilata la classifica Per decretare la classifica sono stati valutati 15 parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”: soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell’aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica, ri-parametrati da 0 a 1000. Ilrestodelcarlino.it - Clima migliore, in Emilia Romagna si distingue Rimini. Piacenza fanalino di coda Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 28 aprile 2025 — Chi ha il? Bari, anche quest’anno, secondo l’ultima edizione della classifica stilata da Il Sole 24 Ore con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. Insisolo: al 13esimo posto. Molto meglio le Marche, con Ancona e Pesaro nella top ten. Tutte le altre città sono più in basso. Il capoluogo di regione pugliese, con un punteggio complessivo di 744,3, è ildelle 107 città capoluogo, seguita da due territori della costa Adriatica: la vicina Barletta-Andria-Trani, seconda con 733,2 punti e i cui dati sono riferiti alla performance media dei tre capoluoghi, e infine Pescara al terzo (732,8). Come è stata stilata la classifica Per decretare la classifica sono stati valutati 15 parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”: soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell’aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica, ri-parametrati da 0 a 1000.

Su questo argomento da altre fonti

Allarme clima, forti piogge tra Toscana ed Emilia-Romagna: frane, allagamenti e disagi alla viabilità - Una forte ondata di pioggia sta colpendo l’Italia, con nubifragi, raffiche di vento e allerta meteo in diverse regioni. Toscana e Emilia-Romagna sono tra le più interessate, con criticità idrogeologiche, allagamenti e frane che stanno causando problemi alla circolazione e alla sicurezza. Toscana– In Toscana, le precipitazioni abbondanti hanno portato all’attivazione del codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi in Emilia Romagna: “Sono 1.256 le imprese più a rischio” - Bologna, 10 aprile 2025 – Se entrassero in vigore i dazi americani “1.256 imprese dell’Emilia-Romagna sarebbero vulnerabili con il fatturato che ne ne risentirebbe tra il 5 e il 33%”. Ad annunciarlo è Unioncamere attraverso il proprio studio ‘Dall’America all’officina”, presentato dal presidente Valerio Veronesi insieme al vice-segretario e curatore dello studio Guido Caselli. Che aziende sono Complessivamente le aziende definite come vulnerabili “sono di grande dimensione e danno occupazione a 105mila addetti, con un fatturato complessivo di 50 miliardi e rappresentano più della metà ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Disturbi alimentari, oltre 2mila casi in Emilia Romagna. "Fondamentale intercettare il disagio nei giovani" - Un corpo che non ti sembra mai bello abbastanza, mai magro abbastanza, mai tonico abbastanza. Che ti porta a non mangiare più, a non mangiare correttamente, o a mangiare troppo. Succede a oltre 3 milioni di italiani, come registra il ministero della Salute, prevalentemente giovani donne: soffrire... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Clima migliore, in Emilia Romagna brilla solo Rimini. Piacenza maglia nera; Giornate fredde, notti tropicali e meno ondate di calore, Ferrara è 37esima per il miglior clima in Italia; Classifica del clima: Ravenna è la città più vivibile dell'Emilia-Romagna; La classifica: Ravenna è la città con il clima migliore dell'Emilia-Romagna (e l'ottava in Italia). 🔗Ne parlano su altre fonti

Emilia-Romagna - Caratteristiche - Quali sono le caratteristiche climatiche dell'Emilia Romagna? L'Emilia Romagna ha un clima continentale nell'interno, con frequenti nebbie in pianura, inverni freddi e abbondanti precipitazioni ... 🔗skuola.net

Ricerca Emilia-Romagna - Emilia-Romagna is a northern Italian region with Bologna as its capital, characterized by the Po Valley, the Tuscan-Emilian Apennines, and hilly areas. The climate varies from subcontinental with ... 🔗skuola.net

Fiori nei campi dell’Emilia Romagna, colori e tipi: come riconoscerli - Il fitopatologo Luigi Marchetti svela il periodo migliore per ammirarli: al periodo del massimo splendore manca ormai pochissimo. Gli effetti del cambiamento climatico sulle specie ... 🔗msn.com