Claudio Vignali ospite a Bergamo Jazz 2025

Bergamo. In occasione dell’International Jazz Day, il pianista Claudia Vignali suonerà all’evento ai Giardini dell’Accademia Carrara in data 30 aprile 2025.Mentre cresce l’attesa per i concerti estivi al Lazzaretto – il 27 giugno il Trio Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, il 10 luglio Kurt Elling & the Yellowjackets, il 18 luglio Herbie Hancock – Bergamo Jazz Festival propone il consueto appuntamento del 30 aprile per celebrare l’International Jazz Day, patrocinato in tutto il mondo dall’Unesco di cui è ambasciatore proprio Herbie Hancock. Il concerto, che sottolinea i valori di condivisione del Jazz e testimonia ulteriormente il legame di Bergamo Jazz Festival con il proprio territorio, si svolgerà a ingresso gratuito nei Giardini PwC dell’Accademia Carrara (ore 18. Bergamonews.it - Claudio Vignali ospite a Bergamo Jazz 2025 Leggi su Bergamonews.it . In occasione dell’InternationalDay, il pianista Claudiasuonerà all’evento ai Giardini dell’Accademia Carrara in data 30 aprile.Mentre cresce l’attesa per i concerti estivi al Lazzaretto – il 27 giugno il Trio Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, il 10 luglio Kurt Elling & the Yellowjackets, il 18 luglio Herbie Hancock –Festival propone il consueto appuntamento del 30 aprile per celebrare l’InternationalDay, patrocinato in tutto il mondo dall’Unesco di cui è ambasciatore proprio Herbie Hancock. Il concerto, che sottolinea i valori di condivisione dele testimonia ulteriormente il legame diFestival con il proprio territorio, si svolgerà a ingresso gratuito nei Giardini PwC dell’Accademia Carrara (ore 18.

International Jazz Day con il piano di Vignali tra verde e arte - EVENTO. Il 30 aprile si terrà la celebrazione musicale, patrocinata nel mondo dall'Unesco, che ha Herbie Hancock come ambasciatore. Il pianista Claudio Vignali terrà un concerto gratuito nei Giardini

