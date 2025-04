Claudio Baglioni in Piano di volo SoloTris al Teatro dell' Opera di Roma

Teatro dell’Opera di Roma "Piano di volo SoloTris", l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni, che, dopo il successo dei tour "Solo" e "Solobis", riprende e termina il suo percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato. Romatoday.it - Claudio Baglioni in "Piano di volo SoloTris" al Teatro dell'Opera di Roma Leggi su Romatoday.it È decollato il 15 gennaio daldidi", l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di, che, dopo il successo dei tour "Solo" e "Solobis", riprende e termina il suo percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato.

