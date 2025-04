Classifica FIMI Comuni mortali di Achille Lauro debutta al vertice degli album

vertice nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 18 al 24 aprile 2025 per Achille Lauro, che si impone subito negli album con Comuni mortali. Nei singoli resistono invece Sfera Ebbasta & Shiva con Neon. Ecco gli aggiornamenti.Classifica FIMI – I singoliNei singoli, come già detto, si riconferma al primo posto per la seconda settimana di seguito Neon di Sfera Ebbasta & Shiva. I due sono presenti in Top20 con altri sette singoli: alla #3 con Non metterci becco (-1), alla #7 con Sei persa (-4), alla #12 con Molecole Sprite (-5), alla #14 con Sntmng (-8), alla #15 con Over (Demo), in calo di 11 posti, alla #17 co D&g (-12) e alla #18 con Maybach (-10).Olly avanza alla #2 con Balorda nostalgia (+7), mentre Achille Lauro si posiziona alla #4 con Incoscienti giovani (+11) e alla #9 con la new entry Amor. Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Comuni mortali di Achille Lauro debutta al vertice degli album Leggi su Davidemaggio.it Debutto alnellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 18 al 24 aprile 2025 per, che si impone subito neglicon. Nei singoli resistono invece Sfera Ebbasta & Shiva con Neon. Ecco gli aggiornamenti.– I singoliNei singoli, come già detto, si riconferma al primo posto per la seconda settimana di seguito Neon di Sfera Ebbasta & Shiva. I due sono presenti in Top20 con altri sette singoli: alla #3 con Non metterci becco (-1), alla #7 con Sei persa (-4), alla #12 con Molecole Sprite (-5), alla #14 con Sntmng (-8), alla #15 con Over (Demo), in calo di 11 posti, alla #17 co D&g (-12) e alla #18 con Maybach (-10).Olly avanza alla #2 con Balorda nostalgia (+7), mentresi posiziona alla #4 con Incoscienti giovani (+11) e alla #9 con la new entry Amor.

