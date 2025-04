Clarissa Selassié | una furia dopo le parole di Manuel Bortuzzo a Verissimo |

Manuel Bortuzzo ai microfoni di Verissimo, Clarissa Selassié ha voluto dire la sua. Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex volto del GF Vip si è lasciata andare ad un lungo sfogo, prendendo nuovamente le difese della sorella Lulù. UNA furia dopo L’INTERVISTA – dopo la condanna a un anno e .L'articolo Clarissa Selassié: una furia dopo le parole di Manuel Bortuzzo a Verissimo: “ Leggi su Dailynews24.it Davanti alle ultime dichiarazioni diai microfoni diha voluto dire la sua. Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex volto del GF Vip si è lasciata andare ad un lungo sfogo, prendendo nuovamente le difese della sorella Lulù. UNAL’INTERVISTA –la condanna a un anno e .L'articolo: unaledi: “

