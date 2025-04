Clara E Fedez lanciano il loro feat ‘Scelte stupide’ | fuori il 2 maggio

Golssip.it - Clara E Fedez lanciano il loro feat ‘Scelte stupide’: fuori il 2 maggio Leggi su Golssip.it Li avevano paparazzati insieme e avevano parlato di una relazione ma i due cantanti, reduci entrambi dalla partecipazione a Sanremo, hanno lanciato un nuovo brano

