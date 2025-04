Clamoroso al Giro d’Italia il vincitore della 1a tappa potrebbe non indossare la maglia rosa

Giro d'Italia il vincitore della tappa iniziale ha sempre vestito la maglia rosa. Ma nell'edizione 2025 potrebbe anche accadere l'inverosimile, con un ciclista che festeggia il successo di giornata e un altro che si prende il 1° posto in classifica generale. Grazie al "Red Bull KM" che potrà sconvolgere classifiche e tradizioni. Leggi su Fanpage.it In108 anni di gloriosa storia deld'Italia iliniziale ha sempre vestito la. Ma nell'edizione 2025anche accadere l'inverosimile, con un ciclista che festeggia il successo di giornata e un altro che si prende il 1° posto in classifica generale. Grazie al "Red Bull KM" che potrà sconvolgere classifiche e tradizioni.

Su altri siti se ne discute

Le notizie più recenti da fonti esterne

