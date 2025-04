Clair Obscur Expedition 33 | Come migliorare i rapporti con i personaggi

Clair Obscur: Expedition 33, non sarà possibile stringere legami con i personaggi principali. La meccanica relativa ai Livelli di Relazione viene sbloccata solo una volta raggiunto l’Atto 2, ossia dopo diverse ore di gioco, quando Verso entrerà effettivamente a far parte del tuo gruppo. Prima di questo evento, qualsiasi tentativo di migliorare i rapporti sarà inutile: il sistema non è ancora accessibile.Potrebbe interessarti anche la Guida agli Attributipersonaggi con cui rafforzare i rapportiAppena Verso si unirà alla squadra, otterrai l’accesso al Campo situato su The Continent. Qui potrai finalmente avvicinarti agli altri membri del party e consolidare i tuoi legami. I personaggi che partecipano a questo sistema sono i seguenti:LuneMaelleScielEsquieMonocoCome migliorare le relazioniPer approfondire il rapporto con un personaggio, cerca il falò nel Campo e parla con chi desideri. Gamerbrain.net - Clair Obscur Expedition 33: Come migliorare i rapporti con i personaggi Leggi su Gamerbrain.net All’inizio della campagna di33, non sarà possibile stringere legami con iprincipali. La meccanica relativa ai Livelli di Relazione viene sbloccata solo una volta raggiunto l’Atto 2, ossia dopo diverse ore di gioco, quando Verso entrerà effettivamente a far parte del tuo gruppo. Prima di questo evento, qualsiasi tentativo disarà inutile: il sistema non è ancora accessibile.Potrebbe interessarti anche la Guida agli Attributicon cui rafforzare iAppena Verso si unirà alla squadra, otterrai l’accesso al Campo situato su The Continent. Qui potrai finalmente avvicinarti agli altri membri del party e consolidare i tuoi legami. Iche partecipano a questo sistema sono i seguenti:LuneMaelleScielEsquieMonocole relazioniPer approfondire il rapporto con uno, cerca il falò nel Campo e parla con chi desideri.

