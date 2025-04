Cjarlins Muzane ripreso nel finale dall' Este l' ultima trasferta finisce 1-1

Este – Cjarlins Muzane 1 – 1Este: Rossi, Susanu, Acquistapace (14’ st Zanetti), Chajari, Della Bernardina, Giacomazzi, Koci (39’ st Previato), Caccin, Cogo (14’ st Rosso), De Vido (24’ st Franzolin), Menato. A disposizione: Moroni, Chiriac, Tagliaferro, Cabras, Dal Lago. All: Pagan. Udinetoday.it - Cjarlins Muzane ripreso nel finale dall'Este, l'ultima trasferta finisce 1-1 Leggi su Udinetoday.it 1 – 1: Rossi, Susanu, Acquistapace (14’ st Zanetti), Chajari, Della Bernardina, Giacomazzi, Koci (39’ st Previato), Caccin, Cogo (14’ st Rosso), De Vido (24’ st Franzolin), Menato. A disposizione: Moroni, Chiriac, Tagliaferro, Cabras, Dal Lago. All: Pagan.

Su questo argomento da altre fonti

Il derby Cjarlins Muzane-Brian Lignano termina senza vincitori nè vinti, è 1-1 il finale del "Della Ricca" - CJARLINS MUZANE – BRIAN LIGNANO 1-1 CJARLINS MUZANE: Giust, Steffè (15’ st Pegollo), Fusco (26’ st Bussi), Mileto, Furlan, Yabre, Nicoloso, Gaspardo, Bonetto, Camara (26’ st Simeoni), Boi. A disposizione: Basso, Crosara, Dominici, Fornari, Dionisi, Silvestri. All. Zironelli. BRIAN... 🔗udinetoday.it

Cjarlins Muzane, primo contratto per il baby Perelli - Il Cjarlins Muzane ha comunicato il raggiungimento dell’accordo per la firma del suo primo contratto con il calciatore Dominick Modolo Perelli, che lo legherà ai colori azzurro/arancione fino al 30 giugno 2027. Esterno classe 2007, Dominick ha vestito sempre e solo la maglia del Cjarlins Muzane... 🔗udinetoday.it

Vigilia di Calvi Noale-Cjarlins Muzane, la presentazione di mister Zironelli - urno in trasferta, quello valido per la dodicesima giornata del girone di ritorno, con il Cjarlins Muzane che domani, alle 14.30, sarà ospite sul campo del Calvi Noale nella gara diretta da Niko Pellegrino di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e... 🔗udinetoday.it

Ne parlano su altre fonti

Cjarlins Muzane ripreso nel finale dall'Este, l'ultima trasferta finisce 1-1; Serie D, la vittoria per il Cjarlins Muzane sfuma nel finale contro l'Este; Serie D, la vittoria per il Cjarlins Muzane sfuma nel finale contro l'Este; Il derby Cjarlins Muzane-Brian Lignano termina senza vincitori nè vinti, è 1-1 il finale del Della Ricca. 🔗Ne parlano su altre fonti

Serie D, la vittoria per il Cjarlins Muzane sfuma nel finale contro l'Este - Non riesce a tornare alla vittoria il Cjarlins Muzane, che ancora una volta vede sfumare a pochi minuti dalla fine il successo. Avanti nel primo tempo con Simeoni, la squadra di Zironelli è stata ripr ... 🔗msn.com

Serie D, Cjarlins Muzane ripreso dal Brusaporto: finisce 1-1 - Il Cjarlins Muzane sfiora la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta a Treviso, ma viene rimontato nel finale dal Brusaporto ... il cui destro è largo. Nella ripresa, a metà frazione ... 🔗msn.com

Cjarlins Muzane, pirotecnico pareggio per 3-3 con il Portogruaro - Note. Recuperi: 1’ e 5’. Calci d’angolo: 6 a 2 per il Cjarlins Muzane. Ammoniti: Canaku, Seno, Simeoni, Camara e Bussi. Tre volte in vantaggio, ma tre volte ripresi: si chiude in parità la sfida ... 🔗udinetoday.it