Civitanovese sull' orlo della retrocessione | decisivo il match contro la Sambenedettese

sull'orlo del precipizio. Quando cessano i minuti di recupero e ormai resta soltanto un altro turno per concludere i 34 stagionali, la Civitanovese torna a temere e, stavolta in maniera ancora più diretta, l'incubo retrocessione diretta. La graduatoria racconta di un penultimo posto a quota 34 punti, stessa posizione di Isernia e Roma City. Allo stato attuale, i laziali avrebbero accesso ai playout per via di una migliore classifica avulsa, mentre rossoblù marchigiani e biancocelesti molisani si scontrerebbero in uno spareggio utile a decidere chi dei due avrà accesso ai playout e chi invece scivolerà in Eccellenza."Cerchiamo di vincere a San Benedetto, poi faremo i conti – dice l'allenatore rossoblù Bugiardini –. Oggi (ieri; ndr)abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo provato a vincerla con tutte le forze che avevamo.

