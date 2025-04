Civitanovese-Recanatese 1-1 | La Recanatese festeggia la salvezza al Polisportivo

Civitanovese 1 Recanatese 1(4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6.5, Foglia 6.5, Rossetti 5.5; Buonavoglia 5 (28'st Milani sv.), Visciano 6.5 (17'st Capece 6), Domizi 6 (47'st D'innocenzo sv.), Brunet 5.5; Padovani 5.5, Bevilacqua 7 (35'st Vila sv.). A disp. Raccichini, Del Piccolo, Cirilli, Macarof, Pompili. All. Bugiardini.Recanatese (3-4-1-2): Del Bello 6; E. Ferrante 6, Bellusci 6.5, Marchegiani 6; D. Ferrante 6 (35'st Vessella sv.), Alfieri 6, Giandonato 5.5 (35'st Canonici sv.), Mordini sv. (25'pt Pesaresi 6); D'Angelo 6.5; Zini 5.5 (28'st Pierfrderici sv.), Spagna 6 (45'st Cusumano sv.). A disp. Mascolo, Pepa, Bruzzechesse, Valleja. All. Bilò.Arbitro: Martini di Valdarno.Reti: 21'pt Bevilacqua, 35'pt D'Angelo (rig).Note: spettatori 1200 circa. Ammoniti Buonavoglia, Bellusci, Visciano.

