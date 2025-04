Cittadella il capitano Alessio Vita | Non esserci con il Brescia è una ferita Invertiamo il trend in queste ultime 4 gare

Cittadella, il capitano Alessio Vita: «Non esserci con il Brescia è una ferita. Invertiamo il trend in queste ultime 4 gare» - Non ci sarà contro il Brescia causa squalifica, ma Alessio Vita - poco da fare - è proprio nei momenti delicati che si traveste da leader. Lo faceva senza fascia, figurarsi ora. Perché il tuttocampista granata è uno di quelli che annusano l'aria e sanno tracciare la via, prendendo per mano i... 🔗padovaoggi.it

Serie B, Cittadella Alessio Vita: «Salvezza? Dipende solo da noi. Ora serve concretezza, non spettacolo» - Sosta per la nazionali, Tombolato addobato a festa per l'arrivo dell'Under 21 azzurra lunedì e Cittadella al lavoro. La squadra di Dal Canto è attesa da impegni decisamente probanti al rientro del campionato. La Cremonese subito, poi sei scontri diretti per la permanenza in B, per un aprile che... 🔗padovaoggi.it

Sampdoria-Cittadella: per 'la gara della vita' corteo dei tifosi da Corte Lambruschini - Chiamata a raccolta dei tifosi blucerchiati con un corteo da Corte Lambruschini allo stadio Luigi Ferraris per la partita contro il Cittadella, fondamentale nella corsa verso la salvezza e per evitare la retrocessione in Serie C. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17:15 di sabato 12 aprile... 🔗genovatoday.it

Cittadella-Brescia, Vita: “Momento difficile, dobbiamo vincere anche per Forci” - "Non è un periodo semplicissimo da affrontare. Abbiamo tutto nelle nostre mani". Il capitano del Cittadella, Alessio Vita, parla del tour de force della truppa di Dal Canto, che parte giovedi` 1, con ... 🔗padovasport.tv

Cittadella, Alessio Vita: la Sampdoria ha vinto grazie al Ferraris. Sul goal di Okwonkwo… - Il capitano del Cittadella, Alessio Vita, torna sulla sconfitta con la Sampdoria, spinta da un Ferraris incredibile. Ma se fosse stato regolare il goal di Okwonkwo la partita sarebbe stata diversa ... 🔗clubdoria46.it