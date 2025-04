Cisl Marche | | Più sicurezza sul lavoro

sicurezza sul lavoro, che si celebra oggi, su iniziativa dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, la Cisl Marche "richiama con forza l'attenzione sull'importanza di diffondere una cultura della prevenzione, indispensabile per ridurre infortuni, malattie professionali e nuovi rischi emergenti".Il sindacato ricorda che le Marche "non sono esenti da questa emergenza. Se il 2024 si era chiuso con un lieve calo delle denunce di infortuni rispetto al 2023, i dati del primo bimestre 2025 fanno registrare una nuova crescita: le denunce sono passate da 473 a 536, con un aumento del 13,3%. Allarmante anche il dato sulle malattie professionali: nel 2024 sono state presentate 7.725 denunce, il 14,1% in più rispetto all'anno precedente"."Un incremento che testimonia una maggiore consapevolezza dei lavoratori sui propri diritti, frutto anche dell'azione sindacale e dei patronati – evidenziano Marco Ferracuti, segretario generale della Cisl Marche, e Luca Talevi, Segretario regionale –.

