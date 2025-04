Circolo Aurora rinnovato il Consiglio direttivo | Alessandro Torroni confermato alla presidenza

Consiglio direttivo del Circolo Aurora, che rimarrà in carica per i prossimi due anni. Riconfermato il presidente Alessandro Torroni, così come il vice presidente Pier Paolo Neri. Simona Palo succede allo storico segretario uscente Gaddo Camporesi, mentre tesoriere è Maria Rita. Forlitoday.it - Circolo Aurora, rinnovato il Consiglio direttivo: Alessandro Torroni confermato alla presidenza Leggi su Forlitoday.it Eletto il nuovodel, che rimarrà in carica per i prossimi due anni. Riil presidente, così come il vice presidente Pier Paolo Neri. Simona Palo succede allo storico segretario uscente Gaddo Camporesi, mentre tesoriere è Maria Rita.

