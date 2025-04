Cipollini assolto dall’accusa di calunnia | per il tribunale il fatto non costituisce reato

Golssip.it - Cipollini assolto dall’accusa di calunnia: per il tribunale il fatto non costituisce reato Leggi su Golssip.it L'ex ciclista era stato citato in giudizio da Ivano Fanini, il dirigente sportivo che lo aveva scoperto e lanciato nel ciclismo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mario Cipollini assolto dall'accusa di calunnia contro Ivano Fanini - Mario Cipollini è stato assolto oggi, lunedì 28 aprile, dal tribunale di Verona dall'accusa di avere calunniato il suo ex patron, Ivano Fanini, perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata emessa oggi al giudice Peter Michaeler che si è riservato di pubblicare le motivazioni entro... 🔗today.it

Mario Cipollini assolto dall'accusa di calunnia: il tribunale di Verona emette la sentenza - Mario Cipollini è stato assolto oggi dal tribunale di Verona dall'accusa di avere calunniato il suo ex patron, Ivano Fanini, perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata emessa oggi al giudice Peter Michaeler che si è riservato di pubblicare le motivazioni entro 15 giorni. Il pubblico ministero Eugenia Bertini aveva chiesto la condanna a due anni per il campione di ciclismo. Il "Re Leone" era finito a processo in una lite giudiziaria che si trascina da oltre un decennio con il dirigente sportivo che lo aveva scoperto e lanciato nel ciclismo. 🔗quotidiano.net

