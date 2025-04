Cina | Xinjiang primavera riporta uccelli migratori a lago Ulungur

Garzette, pellicani, cigni e altri uccelli migratori tornano a migliaia mentre il ghiaccio inizia a sciogliersi nel Parco nazionale delle zone umide del lago Ulungur, nello Xinjiang cinese.

