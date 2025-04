Cina | porto Taicang piu’ grande nave porta-auto del mondo parte per viaggio inaugurale

nave cinese per il trasporto di auto “BYD Shenzhen”, sviluppata autonomamente e la piu’ grande del suo genere a livello mondiale, e’ salpata ieri sera per il suo viaggio inaugurale con oltre 7.000 veicoli a energia nuova (NEV) BYD, secondo la casa automobilistica BYD con sede a Shenzhen. La nave e’ salpata dal porto di Taicang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, e dovrebbe raggiungere il porto di Itajai in Brasile dopo oltre 30 giorni di navigazione. Costruita da un cantiere navale del China Merchants Group, la BYD Shenzhen e’ una nave per il trasporto di NEV con 9.200 posti standard ed e’ la quarta nave per auto specializzata di BYD per il trasporto di NEV. Anche le tre navi precedenti sono state costruite in modo indipendente in Cina. La BYD Shenzhen, lunga 219 metri e larga 37,7 metri, e’ stata consegnata il 22 aprile nella citta’ di Yizheng, nel Jiangsu. Romadailynews.it - Cina: porto Taicang, piu’ grande nave porta-auto del mondo parte per viaggio inaugurale Leggi su Romadailynews.it Lacinese per il trasdi“BYD Shenzhen”, sviluppatanomamente e ladel suo genere a livello mondiale, e’ salpata ieri sera per il suocon oltre 7.000 veicoli a energia nuova (NEV) BYD, secondo la casamobilistica BYD con sede a Shenzhen. Lae’ salpata daldi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, e dovrebbe raggiungere ildi Itajai in Brasile dopo oltre 30 giorni di navigazione. Costruita da un cantiere navale del China Merchants Group, la BYD Shenzhen e’ unaper il trasdi NEV con 9.200 posti standard ed e’ la quartaperspecializzata di BYD per il trasdi NEV. Anche le tre navi precedenti sono state costruite in modo indipendente in. La BYD Shenzhen, lunga 219 metri e larga 37,7 metri, e’ stata consegnata il 22 aprile nella citta’ di Yizheng, nel Jiangsu.

Cosa riportano altre fonti

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it

Cina: aumento dazi USA non ha piu’ senso dal punto di vista economico - Un portavoce del ministero cinese degli Esteri oggi ha dichiarato che il dazio del 245% imposto dagli Stati Uniti su alcuni prodotti provenienti dalla Cina non ha piu’ senso dal punto di vista economico. Il 15 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa sull’indagine della Sezione 232, in cui si afferma che la Cina rischia di subire un dazio fino al 245% sulle importazioni negli Stati Uniti a seguito delle sue azioni di ritorsione. 🔗romadailynews.it

Leader BWA chiede legami economici Europa-Cina piu’ forti mentre dazi USA aumentano tensioni commerciali - L’Europa dovrebbe assumere un ruolo piu’ proattivo nel commercio globale e rafforzare i legami economici con la Cina per salvaguardare i propri interessi, piuttosto che reagire in modo passivo alle politiche statunitensi, ha dichiarato il leader di un gruppo commerciale tedesco in un’intervista a Xinhua. Michael Schumann, presidente della German Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), ha esortato l’Europa ad adottare un approccio indipendente verso i propri interessi economici e a evitare di accettare passivamente delle conseguenze delle decisioni politiche ... 🔗romadailynews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grande muraglia commerciale, la Cina resiste; L’invasione dell’auto cinese prende forma China car - Editoriale; In Cina col Made in Marche: «Necessario unirsi come una famiglia»; La mia Spring bloccata in Cina: che succede?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In Cina il ponte più alto del mondo, tempo di percorrenza da due ore a un minuto - Un'opera da record sta per nascere in Cina: il ponte più alto del mondo rivoluzionerà i trasporti nel Guizhou, accorciando un viaggio da due ore a un solo minuto. 🔗money.it

Cina: traffico merci in aumento nel porto di Tianjin - Una foto, scattata da un drone ieri 8 aprile 2025, mostra le navi da carico presso un terminal container del porto di Tianjin, nel nord della Cina. Il ... 🔗romadailynews.it

Cina: progetti di costruzione chiave potenziano la capacita’ del Porto di Tianjin - Nel 2025, Tianjin Port (Group) Co., Ltd. intraprendera' 21 progetti di costruzione chiave in settori quali l'ammodernamento dei terminal, l'espansione e ... 🔗romadailynews.it