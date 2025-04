Cina | nessun contatto Xi-Trump sui dazi

nessuna telefonata" recente ha avuto luogo tra il Presidente Xi Jinping e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La Cina contraddice dunque di nuovo il presidente Usa, che ha affermato di aver parlato con Xi. "Vorrei ricordare che Cina e Stati Uniti non sono impegnati in negoziati sui dazi doganali", dice il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.27 Pechino insiste sul fatto che "a telefonata" recente ha avuto luogo tra il Presidente Xi Jinping e il Presidente degli Stati Uniti Donald. Lacontraddice dunque di nuovo il presidente Usa, che ha affermato di aver parlato con Xi. "Vorrei ricordare chee Stati Uniti non sono impegnati in negoziati suidoganali", dice il portavoce del Ministero degli Esteri cinese.

Cosa riportano altre fonti

Cina smentisce negoziati sui dazi con gli USA, nessun contatto diretto confermato - Cina e Usa "non hanno alcuna consultazione o negoziato sui dazi". E' quanto ha ribadito il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, in merito a quanto detto giovedì dal presidente americano Donald Trump che, parlando nello Studio Ovale, ha affermato che "c'e' un contatto diretto tra Usa e Cina" per un accordo commerciale. Guo, nel briefieng quotidiano, ha aggiunto che "gli Stati Uniti non dovrebbero trarre in inganno l'opinione pubblica". 🔗quotidiano.net

Trump: «Musk non riceverà nessun documento top secret sulla Cina. La storia del New York Times è falsa» - Donald Trump ha smentito le voci secondo cui Elon Musk riceverà oggi documenti top secret al Pentagono sulla strategia di Washington in una potenziale guerra contro la Cina. L’infromazione era stata lanciata dal New York Times, citando tre funzionari del Dipartimento della Difesa americana. «La Cina non verrà nemmeno menzionata o discussa», ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social il presidente USA definendo la storia, pubblicata dal quotidiano, «completamente falsa». 🔗open.online

Cina: Xi, non c’e’ nessun vincitore in una guerra tariffaria - Non c’e’ nessun vincitore in una guerra tariffaria, e mettersi contro il mondo portera’ solo all’auto-isolamento, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Pechino. Xi ha affermato che negli ultimi 70 anni e oltre, la Cina ha raggiunto lo sviluppo attraverso l’autosufficienza e l’ardua lotta, senza mai affidarsi alla clemenza altrui e ancor meno temendo qualsiasi soppressione irragionevole. 🔗romadailynews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

