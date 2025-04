Cina | lancia razzo vettore Long March-3B da centro di Xichang

razzo vettore Long March-3B che trasporta il satellite Tianlian II-05 decolla dal centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 27 aprile 2025. Il satellite e' stato lanciato alle 23:54 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-3B ed e' entrato nell'orbita prevista. Agenzia Xinhua

Un razzo Long March-3B che trasporta un satellite di prova per la tecnologia delle comunicazioni decolla dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, oggi 10 marzo 2025. Lanciato all'1:17 (ora di Pechino), il satellite e' entrato nell'orbita prevista, segnando il successo del lancio, secondo il centro. Agenzia Xinhua

La Cina oggi ha inviato con successo nello spazio un satellite di prova per la tecnologia di Internet satellitare dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese. Il satellite e' stato lanciato alle 12:00 (ora di Pechino) da un razzo vettore Long March-2D ed e' entrato nell'orbita prevista con successo. I satelliti di prova per questa tecnologia sono utilizzati principalmente per condurre verifiche ed esperimenti tecnici, tra cui le connessioni a banda larga da cellulare a satellite e l'integrazione delle reti spazio-terra.

La Cina questa mattina ha inviato nello spazio un nuovo satellite di prova per la tecnologia delle comunicazioni dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Agenzia Xinhua

