Cina | lancia nuovo satellite per trasmissione dati

Cina ha inviato con successo un nuovo satellite per la trasmissione dati in orbita dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il satellite Tianlian II-05 e' stato lanciato alle 23:54 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-3B ed e' entrato nell'orbita prevista. Tianlian II-05 e' il satellite cinese di seconda generazione per la trasmissione di dati in orbita geosincrona. Fornira' servizi di trasmissione dati e TT&C (telemetria, tracciamento e comando) per veicoli spaziali con equipaggio, come astronavi e stazioni spaziali, per satelliti di risorse in orbita terrestre media e bassa e sostegno TT&C per il lancio di veicoli spaziali. Si e' trattata della 572ma missione di volo della serie di razzi vettore Long March.

