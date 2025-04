Cina | Jiangsu Suzhou ospita Coppa del mondo IFSC di Wujiang

Coppa del mondo IFSC di Wujiang 2025 a Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 27 aprile 2025. L’atleta giapponese Anraku Sorato gareggia durante la finale di lead maschile della Coppa del mondo IFSC di Wujiang 2025 a Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 27 aprile 2025. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Jiangsu, Suzhou ospita Coppa del mondo IFSC di Wujiang Leggi su Romadailynews.it L’atleta britannica Erin Mcneice gareggia durante la finale di lead femminile delladeldi2025 a, nella provincia orientale cinese del, ieri 27 aprile 2025. L’atleta giapponese Anraku Sorato gareggia durante la finale di lead maschile delladeldi2025 a, nella provincia orientale cinese del, ieri 27 aprile 2025. Agenzia Xinhua

Se ne parla anche su altri siti

Cina: Jiangsu, raccolta di te’ primaverile a Suzhou - Un contadino seleziona le foglie di te’ in una piantagione del te’ di un parco agricolo dimostrativo nel distretto di Wuzhong, nella citta’ di Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 17 marzo 2025. E’ da poco arrivata la stagione del raccolto del Biluochun, una delle principali varieta’ di te’ in Cina e specialita’ di Suzhou. I contadini di Wuzhong sono impegnati nella raccolta delle foglie di te’ in vista della Festa di Qingming per produrre il te’ Mingqian (letteralmente “pre-Qingming”), composto dai primissimi germogli di te’ in primavera e considerato di alta ... 🔗romadailynews.it

Cina: Guangdong ospita stupefacente spettacolo di draghi di fuoco - Esploriamo la vivace parata dei draghi di fuoco durante la Festa delle lanterne nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Si tratta di una tradizione antica di 300 anni in cui gli abitanti del luogo pregano per un raccolto fruttuoso e un anno prospero. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5894739/5894739/2025-02-14/cina-guangdong-ospita-stupefacente-spettacolo-di-draghi-di-fuoco Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: Tianjin ospita conferenza Cina-SCO su cooperazione industriale - Degli ospiti partecipano a una cerimonia di firma durante la Conferenza Cina-Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) sulla cooperazione industriale per lo sviluppo sostenibile a Tianjin, nel nord della Cina, ieri 10 aprile 2025. L’evento si e’ tenuto qui ieri. Il Paese organizzera’ un vertice SCO in autunno nella municipalita’ settentrionale di Tianjin. Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

BUSINESS FORUM ITALIA-CINA (BFIC): Missione imprenditoriale virtuale dedicata alle PMI; Cina: stop per legge alle costruzioni bizzarre; Cina | Jiangsu ex residenza di Jiang Zemin apre al pubblico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina: Jiangsu, Suzhou ospita Coppa del mondo IFSC di Wujiang - L'atleta britannica Erin Mcneice gareggia durante la finale di lead femminile della Coppa del mondo IFSC di Wujiang 2025 a Suzhou, nella provincia ... 🔗romadailynews.it

Cina: Jiangsu, distretto di Wujiang promuove sviluppo verde - nella Cina orientale, il 17 marzo 2025. Grazie alla protezione e alla governance congiunte, il lago oggi è diventato un'attrazione turistica. Negli ultimi anni, il distretto di Wujiang della città di ... 🔗elivebrescia.tv

Cina: Jiangsu, raccolta di tè primaverile a Suzhou - nella città di Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 17 marzo 2025. È da poco arrivata la stagione del raccolto del Biluochun, una delle principali varietà di tè in Cina e ... 🔗elivebrescia.tv