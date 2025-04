Cina | Coppa del mondo di arrampicata lo sport e’ cio’ che ci unisce secondo padre USA

Ray Watson, padre di Samuel Watson, detentore del record mondiale di arrampicata di velocita' maschile negli Stati Uniti, ha dichiarato che "lo sport e' cio' che ci unisce" in occasione della prima Coppa del mondo di arrampicata di velocita' della stagione 2025 a Wujiang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. "Non ci saranno dazi sulla parete dell'arrampicata!", ha aggiunto l'uomo.

Comincia dalla Cina la Coppa del Mondo di speed e lead, due delle tre specialità (la terza è il boulder) dell'arrampicata sportiva, in cui saranno assegnate medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al Fenhu Culture and Sport Center di Wujiang si parte con la prima tappa dei due circuiti iridati e si gareggia da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Gli italiani ai nastri di partenza nella speed sono Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati, Marco Rontini, Giulia Randi, Beatrice Colli ed Agnese Fiorio.

La Coppa del Mondo 2025 dell'arrampicata sportiva è pronta a partire. Il massimo circuito internazionale porterà i suoi interpreti a sfidarsi in quel di Keqiao in Cina, dal 17 al 20 aprile prossimi. Prima specialità sulle pareti quella del boulder, che farà da apripista ai successivi appuntamenti dove poi entreranno in scena anche speed e lead, peraltro sempre in Cina dal 27 al 24 aprile a Wuijan.

Cina pigliatutto in quel di Beidahu. Dopo aver vinto entrambe le prove individuali, la compagine asiatica ha trionfato anche nella prova a squadre, ultimo appuntamento valido per la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità aerials.

