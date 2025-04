Cina | aumenta sostegno politico per agevolare viaggi acquisti di visitatori stranieri

Cina ha presentato un nuovo pacchetto di misure per snellire le procedure di rimborso fiscale e migliorare l’esperienza di shopping per i visitatori stranieri. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612796961279692025-04-28Cina-aumenta-sostegno-politico-per-agevolare-viaggi-acquisti-di-visitatori-stranieri Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: aumenta sostegno politico per agevolare viaggi, acquisti di visitatori stranieri Leggi su Romadailynews.it Laha presentato un nuovo pacchetto di misure per snellire le procedure di rimborso fiscale e migliorare l’esperienza di shopping per i. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612796961279692025-04-28-per--di-Agenzia Xinhua

Su questo argomento da altre fonti

Cina: economia mostra slancio positivo grazie a sostegno politico - Il pacchetto di politiche incrementali presentato dal governo centrale nel settembre 2024, insieme all’effettiva attuazione delle politiche introdotte in precedenza, ha rafforzato in modo significativo la fiducia nel mercato e ha guidato la crescita economica in Cina, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Ecco una serie di dati sulle ultime fatture relative all’imposta sul valore aggiunto pubblicati dall’Amministrazione statale delle imposte, che evidenziano le tendenze positive della seconda economia mondiale. 🔗romadailynews.it

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Cina: rapporti, rafforza tutela giudiziaria DPI a sostegno di tecnologie, industrie chiave - Lo scorso anno la Cina ha rafforzato la tutela giudiziaria dei diritti di proprieta’ intellettuale (DPI) per sostenere le tecnologie e le industrie chiave del Paese, hanno mostrato oggi i rapporti sul lavoro della Corte suprema del popolo (SPC) e della Procura suprema del popolo (SPP). Secondo il rapporto sul lavoro dell’SPC, presentato alla sessione legislativa nazionale in corso per la deliberazione, la Cina ha intensificato la protezione dei diritti di proprieta’ intellettuale in settori quali la tecnologia dell’informazione di prossima generazione, la produzione di fascia alta, la ... 🔗romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

Cina, Due Sessioni: aumenta il deficit, ma il governo punta su AI e clean tech; RUSSIA-CINA Pechino chiede conto a Mosca dei nuovi rapporti con Trump; Dazi, ultime notizie. Trump: «Incassiamo 2 miliardi al giorno. Presto saremo nuovamente molto ricchi». Tariffe 104% alla Cina. Canada, 25% su auto Usa; Guerra commerciale: la Cina imporrà dazi di ritorsione su alcune importazioni dal Canada. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cina, 'lotta al bullismo commerciale e rilancio economia' - La Cina punta a rafforzare il sostegno all'economia e a opporsi alle "intimidazioni unilaterali" nel commercio globale, scosso dai dazi di Donald Trump. (ANSA) ... 🔗msn.com

Cina: economia mostra slancio positivo grazie a sostegno politico - Pechino, 11 mar 16:13 – (Xinhua) – Il pacchetto di politiche incrementali ... che ha fornito un forte sostegno. Da ottobre 2024 a febbraio 2025, i ricavi delle vendite del settore manifatturiero sono ... 🔗cronachenuoresi.it

Cina all'ultimo rilancio. Xi coltiva il buon vicinato e contro Trump rispolvera la fierezza di Mao - Dazi al 125% sui prodotti Usa e ricorso al Wto, ma non reagirà più alle mosse trumpiane. La propaganda favorisce l'abbraccio dei cinesi alla strategia di ... 🔗huffingtonpost.it