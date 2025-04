Cimitero monumentale Un tour culturale tra i sepolcri storici

tour tra le tombe del Cimitero ubano di Cesena? La proposta può apparire singolare, ma in molte città questo è ormai un genere turistico consolidato. Anche Cesena aspira a ritagliarsi una fetta di interesse per i suoi sepolcri storici, tanto più dopo che nel 2024 il camposanto è stato inserito dalla Regione Emilia-Romagna nell’elenco dei siti storici e monumentali.A questo proposito, domenica 4 maggio, alle ore 10, sarà svelato il primo progetto comunale di valorizzazione che consentirà a cesenati e visitatori di visitare e riscoprire 25 tombe monumentali e la cripta-ossario dei caduti di guerra, seguendo un nuovo percorso guidato realizzato a cura del Settore comunale Servizi al cittadino e innovazione tecnologica, che offrirà un’occasione unica per conoscere la storia e l’identità della città attraverso uno dei suoi luoghi della memoria per antonomasia. Ilrestodelcarlino.it - Cimitero monumentale. Un tour culturale tra i sepolcri storici Leggi su Ilrestodelcarlino.it Untra le tombe delubano di Cesena? La proposta può apparire singolare, ma in molte città questo è ormai un genere turistico consolidato. Anche Cesena aspira a ritagliarsi una fetta di interesse per i suoi, tanto più dopo che nel 2024 il camposanto è stato inserito dalla Regione Emilia-Romagna nell’elenco dei sitie monumentali.A questo proposito, domenica 4 maggio, alle ore 10, sarà svelato il primo progetto comunale di valorizzazione che consentirà a cesenati e visitatori di visitare e riscoprire 25 tombe monumentali e la cripta-ossario dei caduti di guerra, seguendo un nuovo percorso guidato realizzato a cura del Settore comunale Servizi al cittadino e innovazione tecnologica, che offrirà un’occasione unica per conoscere la storia e l’identità della città attraverso uno dei suoi luoghi della memoria per antonomasia.

Ne parlano su altre fonti

Gran Tour Perugia: alla scoperta del Cimitero monumentale e del mondo etrusco - Un itinerario tra storia, arte e archeologia per scoprire il volto più affascinante e nascosto di Perugia. Gran Tour Perugia propone un fine settimana alla scoperta di due luoghi simbolo della città: il Cimitero monumentale e l’Ipogeo dei Volumni con la Necropoli del Palazzone. Sabato 5 aprile... 🔗perugiatoday.it

Torna a Verona lo speciale tour guidato delle mura magistrali al tramonto, Ugolini: «Valorizziamo il nostro meraviglioso patrimonio culturale» - A partire da sabato 3 maggio, sarà possibile partecipare ad una visita speciale lungo le mura della collina di Verona, tra il Bastione delle Maddalene e la Rondella di San Zeno in Monte, promossa dall’Assessorato Cultura Turismo Spettacolo e Rapporti con l’Unesco, in collaborazione con il... 🔗veronasera.it

Al cimitero monumentale una visita guidata per ricordare Aurelio Saffi - Dopo la grande partecipazione raccolta domenica 6 aprile, tornano anche per sabato 12 aprile le visite guidate condotte da Alvaro Lucchi e Gabriele Zelli al Cimitero Monumentale di Forlì. Per l'occasione si ricorda nuovamente Aurelio Saffi, triumviro della Repubblica Romana morto il 10 aprile... 🔗forlitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un viaggio nel tempo e nell’arte: il Cimitero Monumentale diventa (anche) museo a cielo aperto; Sito Istituzionale | Cimitero Monumentale del Verano, programma culturale d'autunno; Edizione 2024 di “OLTRE”, un mese di musica, danza, teatro e visite guidate al cimitero monumentale di Reggio Emilia; I segreti del Grand Tour. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cimitero monumentale. Un tour culturale tra i sepolcri storici - Un tour tra le tombe del Cimitero ubano di Cesena? La proposta può apparire singolare, ma in molte città questo è ormai un genere turistico consolidato. Anche Cesena aspira a ritagliarsi una fetta di ... 🔗msn.com

Un viaggio nel tempo e nell’arte: il Cimitero Monumentale di Cesena diventa (anche) museo a cielo aperto - Assessore Camillo Acerbi: “Luogo di memoria e ricordo di grande pregio che merita di essere studiato e riscoperto” ... 🔗forli24ore.it

Tour guidato al Cimitero Monumentale di Staglieno: il Liberty - Sabato 19 aprile 2025, alle ore 10.30, torna tour del liberty in totale sicurezza con Genova Cultura a cura di Debora Colombo alla scoperta del Cimitero Monumentale di Staglieno (tour con contributo d ... 🔗mentelocale.it