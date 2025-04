Cid digitale per gli incidenti stradali ecco cosa accadrà alla versione cartacea

Ilgiornale.it - Cid digitale per gli incidenti stradali, ecco cosa accadrà alla versione cartacea Leggi su Ilgiornale.it Il modulo tradizionale riesce a sopravvivera anche all'era della digitalizzazione, con grande soddisfazione delle associazioni dei consumatori

Incidenti stradali in calo del 5,5%: impatto del nuovo codice della strada - Un calo del 5,5% degli incidenti stradali che ha determinato un -20,4% di vittime e un -8,8% di feriti. In pratica 61 morti in meno in tre mesi. È quanto emerge dai dati di Polizia Stradale e Carabinieri, condivisi dal Viminale con il Mit, che consentono di confrontare quanto avvenuto nei primi tre mesi di entrata in vigore del nuovo codice della strada (14 dicembre 2024 - 13 marzo 2025) con lo stesso periodo di un anno fa. 🔗quotidiano.net

Casaglia, troppi incidenti stradali: sarà installato un semaforo. Tirreno-Adriatico: ecco come cambia la viabilità il 12 marzo - "Si informa che, a seguito dell’alto numero di incidenti, l’Amministrazione, ha provveduto all’installazione di un nuovo impianto semaforico in via dei Narcisi, in località Casaglia, che istituirà il senso unico alternato sul tratto indicato": la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente... 🔗perugiatoday.it

Incidenti stradali: tamponato da furgone, muore ciclista tra lodi e cremona - Milano, 1 mar. (LaPresse) – Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Strada statale 415, al confine tra Cremona e Lodi. L’uomo era in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, è stato tamponato da un furgone, mentre percorreva il ponte sul fiume Adda. 🔗lapresse.it

