Ciclismo Vollering perde la Liegi per il ciclo | la solidarietà di Federica Pellegrini

ciclo mestruale, ormoni e prestazione sportiva: "finalmente" se ne parla. Federica Pellegrini mostra, così, sui social con un emoji che simboleggia una goccia di sangue, il suo sostegno a Demi Vollering, ciclista olandese del team FDJ-Suez, che ha chiuso la Liegi-Bastogne-Liegi classificandosi al terzo posto.

Diretta Rai Sport Domenica 27 Aprile 2025 - Ciclismo Liegi > Bastogne > Liegi, Calcio, Pallavolo, Hockey - In vista del weekend, Domenica 27 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. 🔗digital-news.it

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025 in DIRETTA: vince Kimberley Pienaar!! La ciclista delle Mauritius beffa Pieterse e Vollering in volata, ottava Monica Trinca Colonel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI DALLE 10.15 18.11 LA TOP TEN DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMMINILE 2025: 1 (LE COURT) PIENAAR Kimberley AG Insurance – Soudal Team 4:15:42 2 PIETERSE Puck Fenix-Deceuninck ,, 3 VOLLERING Demi FDJ – SUEZ ,, 4 KERBAOL Cédrine EF Education-Oatly ,, 5 KOPECKY Lotte Team SD Worx – Protime 0:24 6 REUSSER Marlen Movistar Team ,, 7 FISHER-BLACK Niamh Lidl – Trek ,,8 TRINCA COLONEL Monica Liv AlUla Jayco ,, 9 NIEWIADOMA Katarzyna CANYON//SRAM zondacrypto ,, 10 KASTELIJN Yara Fenix-Deceuninck ,, 18. 🔗oasport.it

Ciclismo, Van Der Poel 'monumentale': i record a segno. Nel mirino Liegi e Lombardia - Roma, 23 marzo 2025 - Mathieu Van Der Poel è monumentale, e mai aggettivo fu più adatto: con il secondo successo alla Milano-Sanremo dopo quello già ottenuto nel 2023, l'olandese è salito a quota 7 Monumento, appaiando proprio Tadej Pogacar in questa speciale classifica. Le statistiche di Van Der Poel nelle Classiche Monumento Non solo: il corridore dell'Alpecin-Deceuninck, squadra che a sua volta ha messo in carniere 3 edizioni di fila della Classicissima, in 19 partecipazioni alle Monumento ha sempre raggiunto il traguardo, avendo come peggior risultato il 13esimo posto raccolto alla ... 🔗sport.quotidiano.net

Ciclismo, Vollering perde la Liegi per il ciclo: la solidarietà di Federica Pellegrini - (Adnkronos) – Ciclo mestruale, ormoni e prestazione sportiva: "finalmente" se ne parla. Federica Pellegrini mostra, così, sui social con un emoji che simboleggia una goccia di sangue, il suo sostegno ... 🔗vicenzareport.it

Demi Vollering sconfitta dal ciclo alla Liegi-Bastogne-Liegi: "Gli ormoni erano contro di me" - LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Demi Vollering, campionessa neerlandese della FDJ-Suez, ha chiuso la Liegi-Bastogne-Liegi al terzo posto. Questo il suo commento: "Gli or ... 🔗eurosport.it

LIEGI DONNE. UNA MAURIZIANA A LIEGI! KIM LECOURT VINCE DAVANTI A PIETERSE E VOLLERING - Noah Moller Andersen, danese del Team Grenke Auto Eder, ha vinto la 14sima edizione dell'internazionale Giro di Primavera internazionale juniores che si è svolta a San Vendemiano nel Trevigiano. 🔗tuttobiciweb.it