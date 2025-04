Ciclismo quest' anno non ci sarà la gara in onore di Alfredo Martini

sarà quest’anno la gara professionisti a Sesto Fiorentino “Per Sempre Alfredo” omaggio all’uomo immagine del Ciclismo Alfredo Martini. Come si ricorderà nel 2024 la gara con partenza da Firenze ed arrivo a Sesto, fu valida per il Campionato Italiano vinto dal toscano Alberto Bettiol.Per il 2025 gli organizzatori si sono concessi una pausa, e quindi in Toscana dopo le Strade Bianche a Siena, la Tirreno-Adriatico e il prossimo passaggio del Giro d’Italia, ci sarà a settembre il trittico con il Gp di Larciano il giorno 7, seguito dal Giro della Toscana a Pontedera l’11 e dalla Coppa Sabatini a Peccioli il 12. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, quest'anno non ci sarà la gara in onore di Alfredo Martini Leggi su Sport.quotidiano.net Sesto Fiorentino, 28 aprile 2025 – Non cilaprofessionisti a Sesto Fiorentino “Per Sempre” omaggio all’uomo immagine del. Come si ricorderà nel 2024 lacon partenza da Firenze ed arrivo a Sesto, fu valida per il Campionato Italiano vinto dal toscano Alberto Bettiol.Per il 2025 gli organizzatori si sono concessi una pausa, e quindi in Toscana dopo le Strade Bianche a Siena, la Tirreno-Adriatico e il prossimo passaggio del Giro d’Italia, cia settembre il trittico con il Gp di Larciano il giorno 7, seguito dal Giro della Toscana a Pontedera l’11 e dalla Coppa Sabatini a Peccioli il 12.

