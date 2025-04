Ciclismo nuovi record per Pogacar | agganciati Coppi e Girardengo nelle Monumento

Pogacar ha risposto, a sua volta tra il serio e il faceto, indicando il 2030 come la data della scadenza del suo accordo (milionario) con l'UAE Team Emirates-XRG e facendo capire che dopo quella data verranno fatte delle valutazioni da parte di un corridore che non ha mai nascosto di avere nel divertirsi in bici lo stimolo principale a correre. E mentre si diverte, lo sloveno arricchisce sempre di più la sua bacheca, superando alcuni mostri sacri del Ciclismo e avvicinandosi ad altri. I numeri di Pogacar nelle Classiche Grazie allo scatto di ieri sulla Cote de la Redoute, Pogacar ha portato a 3 il conto dei successi nella Doyenne, in precedenza già vinta nel 2021 e nel 2024: il primatista resta Eddy Merckx (5), tallonato da Moreno Argentin e Alejandro Valverde, entrambi a quota 4. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, nuovi record per Pogacar: agganciati Coppi e Girardengo nelle Monumento Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 - "Quando ti ritirerai?". Nella battuta del terzo classificato Ben Healy subito dopo la fine della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 è racchiuso, tra il serio e il faceto, il pensiero di gran parte dei suoi avversari: Tadejha risposto, a sua volta tra il serio e il faceto, indicando il 2030 come la data della scadenza del suo accordo (milionario) con l'UAE Team Emirates-XRG e facendo capire che dopo quella data verranno fatte delle valutazioni da parte di un corridore che non ha mai nascosto di avere nel divertirsi in bici lo stimolo principale a correre. E mentre si diverte, lo sloveno arricchisce sempre di più la sua bacheca, superando alcuni mostri sacri dele avvicinandosi ad altri. I numeri diClassiche Grazie allo scatto di ieri sulla Cote de la Redoute,ha portato a 3 il conto dei successi nella Doyenne, in precedenza già vinta nel 2021 e nel 2024: il primatista resta Eddy Merckx (5), tallonato da Moreno Argentin e Alejandro Valverde, entrambi a quota 4.

Ciclismo, Tadej Pogacar: "Alla Sanremo una grande battaglia, vedremo cosa succederà al Fiandre" - Verso il Giro delle Fiandre 2025 di domenica prossima, 6 aprile. Tadej Pogacar è pronto ad andare a caccia di un successo in questa "Classica Monumento" bissando quanto fatto nel 2023. Il fuoriclasse sloveno ha dichiarato, nella settimana che porta alla gara: "Il Fiandre è una corsa straordinaria e sicuramente è una delle vittorie più importanti della mia carriera – riporta Spazio Ciclismo – L'energia della corsa e la passione per il ciclismo in questa regione sono qualcosa di speciale".

