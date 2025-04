Ciclismo le gare del Primo Maggio e di domenica prossima in Toscana

Primo Maggio spicca il Campionato Toscano élite e under 23 in programma sulle strade del Valdarno con la 56^ Coppa Penna nell’omonima località tra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna. Previsti 142 Km con partenza alle 14; campioni uscenti Matteo Niccoli (élite) e Dario Salvadori (under 23) entrambi della Maltinti Banca Cambiano). Juniores a Mercatale di Cortona, allievi a Renzino di Foiano e Calenzano, esordienti 1° e 2° anno con gare divise a Luco di Mugello. domenica 4 Maggio gli èlite e under 23 nel Memorial Daniele Tortoli a Montalto di Pergine Valdarno, juniores a Stabbia di Cerreto Guidi, esordienti e allievi a Le Poggiola in provincia di Arezzo. Infine la Granfondo della Versilia e “Da Piazza a Piazza” a Prato. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, le gare del Primo Maggio e di domenica prossima in Toscana Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 28 aprile 2025 - Nella giornata delspicca il Campionato Toscano élite e under 23 in programma sulle strade del Valdarno con la 56^ Coppa Penna nell’omonima località tra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna. Previsti 142 Km con partenza alle 14; campioni uscenti Matteo Niccoli (élite) e Dario Salvadori (under 23) entrambi della Maltinti Banca Cambiano). Juniores a Mercatale di Cortona, allievi a Renzino di Foiano e Calenzano, esordienti 1° e 2° anno condivise a Luco di Mugello.gli èlite e under 23 nel Memorial Daniele Tortoli a Montalto di Pergine Valdarno, juniores a Stabbia di Cerreto Guidi, esordienti e allievi a Le Poggiola in provincia di Arezzo. Infine la Granfondo della Versilia e “Da Piazza a Piazza” a Prato.

