Cibo nello spazio la serra dinamica che permetterà agli astronauti di coltivare frutta e verdura fresca

Wired.it - Cibo nello spazio, la serra dinamica che permetterà agli astronauti di coltivare frutta e verdura fresca Leggi su Wired.it Realizzato da Space V è stato introdotto all'Euroflora di Genova dall'astronauta italiano Franco Malerba, tra i fondatori della startup

Presentato il prototipo della serra dinamica che permetterà agli astronauti di coltivare frutta e verdura fresca nello spazio; Euroflora 2025: da Genova allo Spazio, la serra made in Space V di Franco Malerba; La serra adattiva di una start-up esposta ad Euroflora a Genova; La serra nello spazio di Franco Malerba protagonista a Euroflora. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Euroflora 2025: da Genova allo Spazio, la serra “made in Space V” di Franco Malerba - GENOVA, 23 aprile 2025 – L’edizione numero 13 di Euroflora, in scena a Genova, si tinge di futuro e innovazione con la partecipazione di Space V, la startup fondata dal primo astronauta italiano ... 🔗varese7press.it

La serra nello spazio di Franco Malerba protagonista a Euroflora - portando una visione pionieristica del futuro del cibo vegetale. Adaptive Vertical Farm (AVF) è il nome della tecnologia brevettata da Space V: una serra a struttura multipiano dinamica ... 🔗genova24.it

La serra adattiva di una start-up esposta ad Euroflora a Genova - Spazio V presenta “Le piante al servizio del cibo nello spazio”. La serra spaziale progettata per supportare le missioni del futuro Per la prima volta nella storica manifestazione floreale italiana, ... 🔗avionews.it