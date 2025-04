Ci vuole un altro Francesco Bassetti ricorda l’amico Papa e quell’invito a guidare la Cei

Papa Francesco conosceva bene la Madonna del Conforto, ne ho parlato con lui tante volte". Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei, rilegge il suo rapporto con Bergoglio e ricuce i momenti più cari tra i tanti che custodisce. È stato Francesco a volerlo cardinale e poi alla guida della Conferenza episcopale italiana e sono innumerevoli gli incontri nei quali Bassetti ha portato nel Palazzo Apostolico anche un pezzo di Arezzo. Ieri è stato a pregare con gli altri cardinali che si stanno preparando al Conclave (lui è impegnato nei lavori delle Congregazioni ma non vota perchè ha più di 80 anni) e di ritorno dalla basilica di Santa Maria Maggiore riavvolge il nastro dei ricordi. Con uno sguardo al Papa che verrà.Cardinale Bassetti qual è il vuoto più grande che le lascia Papa Francesco?"Si rintraccia sul volto di tantissime persone che lui aiutava, moralmente e anche materialmente. Lanazione.it - "Ci vuole un altro Francesco". Bassetti ricorda l’amico Papa e quell’invito a guidare la Cei Leggi su Lanazione.it conosceva bene la Madonna del Conforto, ne ho parlato con lui tante volte". Gualtiero, già presidente della Cei, rilegge il suo rapporto con Bergoglio e ricuce i momenti più cari tra i tanti che custodisce. È statoa volerlo cardinale e poi alla guida della Conferenza episcopale italiana e sono innumerevoli gli incontri nei qualiha portato nel Palazzo Apostolico anche un pezzo di Arezzo. Ieri è stato a pregare con gli altri cardinali che si stanno preparando al Conclave (lui è impegnato nei lavori delle Congregazioni ma non vota perchè ha più di 80 anni) e di ritorno dalla basilica di Santa Maria Maggiore riavvolge il nastro dei ricordi. Con uno sguardo alche verrà.Cardinalequal è il vuoto più grande che le lascia?"Si rintraccia sul volto di tantissime persone che lui aiutava, moralmente e anche materialmente.

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, cardinale Bassetti: “Felici della sua ripresa, seguirà consigli dei medici” - (Adnkronos) – Oggi, domenica 23 marzo, Papa Francesco verrà dimesso dall'ospedale Gemelli e tornerà a casa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, con l’Adnkronos esprime la “grande gioia” per il fatto che tra poche ore il Pontefice potrà finalmente ritornare nella residenza di Santa Marta. "E’ nelle mani di ottimi medici […] 🔗periodicodaily.com

Adani: "La Juventus deve proporre un altro calcio se vuole vincere, che ci sia Motta, Allegri, Conte o Sarri..." - Daniele Adani, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo ai microfoni della Domenica Sportiva parla della Juventus... 🔗calciomercato.com

Papa Francesco riappare in pubblico a sorpresa e rompe un altro tabù - Ha aspettato che finisse la consueta messa di mezzogiorno per scendere in basilica. Papa Francesco, tuttora convalescente dopo i quasi quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ha fatto una delle sue sorprese. Il Pontefice è apparso sorridente e di buon umore, segno che sia in ripresa... 🔗europa.today.it

Ne parlano su altre fonti

Ci vuole un altro Francesco. Bassetti ricorda l’amico Papa e quell’invito a guidare la Cei; Papa Francesco, Bassetti: «A Pasqua facies hippocratica che parlava chiaro. C'erano segnali di morte imminente; Papa Francesco e la facies hippocratica, Bassetti: Guardate bene quel viso, noi medici lo vediamo spesso prima della morte; Papa Francesco e le cause della morte, Bassetti: Con l'infezione respiratoria il rischio ictus è aumentato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Ci vuole un altro Francesco". Bassetti ricorda l’amico Papa e quell’invito a guidare la Cei - "Mi affidò la chiesa di S.Cecilia a patto che imparassi a cantare". I mesi del Covid e della paura. Poi la scoperta della Madonna del Conforto: "Rimase colpito dalla storia". Il legame con Rondine. . 🔗msn.com

Bassetti, le cause della morte di Papa Francesco: il commento sull’ictus e l’infezione respiratoria - Dopo le novità del Vaticano sulle cause del decesso di Papa Francesco, il noto Matteo Bassetti ha voluto dire la sua con un ampio commento. Oltre alle primissime foto diffuse dal Vaticano in merito al ... 🔗msn.com

Morte Papa Francesco: Bassetti spiega i motivi del segni sul volto - L'infettivologo Matteo Bassetti ha rivelato la verità sui segni presenti sul volto di Papa Francesco: ecco cosa ha detto ... 🔗notizie.it