Chiusure idriche in 11 comuni serviti dalla Sasi

Chiusure idriche sono state programmate dalla Sasi da lunedì 28 aprile a lunedì 5 maggio. In 11 comuni i rubinetti resteranno a secco dalle ore serali o dal pomeriggio e fino alle prime ore del giorno successivo.I comuni interessati dal razionamento della risorsa idrica sono i seguenti.

