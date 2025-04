Chiusa tutto il giorno al pubblico Villa Pamphilj | c’è un vertice Italia-Turchia con Giorgia Meloni

Villa Pamphilj per la giornata di domani, martedì 29 aprile. La motivazione è legata al vertice Italia-Turchia che si terrà alle 11,30 presso il Casino del Bel Respiro. Leggi su Fanpage.it La questura di Rom ha disposto la chiusura diper la giornata di domani, martedì 29 aprile. La motivazione è legata alche si terrà alle 11,30 presso il Casino del Bel Respiro.

