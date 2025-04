Chiusa la scuola dell' infanzia Fontanelle dell' istituto comprensivo 7 per la rottura di una condotta idrica | i dettagli

della scuola dell'infanzia Fontanelle in via delle Casette per la rottura di una condotta idrica come spiega l'amministrazione comunale:"A causa dell’allagamento di alcuni ambienti registrato stamani nell’edificio scolastico di via delle Casette, provocato. 🔗 Ilpescara.it - Chiusa la scuola dell'infanzia "Fontanelle" dell'istituto comprensivo 7 per la rottura di una condotta idrica: i dettagli Scatta la chiusura per tre giorniin viae Casette per ladi unacome spiega l'amministrazione comunale:"A causa’allagamento di alcuni ambienti registrato stamani nell’edificio scolastico di viae Casette, provocato. 🔗 Ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Lavori alla rete idrica, chiusa per un giorno la scuola dell'infanzia - Guasto alla rete idrica di via Campotonico a Gricignano d’Aversa, disposta la chiusura della scuola presente in zona. Il problema rilevato sulle tubazioni dell’acqua, ha reso necessari interventi di riparazione straordinaria dell’impianto, nelle immediate vicinanze del plesso scolastico... 🔗casertanews.it

Chiusa la scuola dell'infanzia "Fontanelle" dell'istituto comprensivo 7 per la rottura di una condotta idrica: i dettagli - Scatta la chiusura per tre giorni della scuola dell'infanzia Fontanelle in via delle Casette per la rottura di una condotta idrica come spiega l'amministrazione comunale: "A causa dell’allagamento di alcuni ambienti registrato stamani nell’edificio scolastico di via Delle Casette, provocato... 🔗ilpescara.it

Ic Calcedonia, scuola dell’infanzia chiusa per escrementi topi - Tempo di lettura: < 1 minuto Resterà chiusa per la giornata di domani, venerdì 28 febbraio, la scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo S.Tommaso d’Aquino- Calcedonia. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in seguito al ritrovamento di escrementi di topi nella scuola, situata in via Guglielmini,23. Si dispone la chiusura in via precauzionale si legge nel testo dell’ordinanza. 🔗anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiusa la scuola dell'infanzia Fontanelle dell'istituto comprensivo 7 per la rottura di una condotta idrica: i dettagli; Chiusa la scuola dell'infanzia 'Fontanelle' dell'istituto comprensivo 7 per la rottura di una condotta idrica: i dettagli; Pescara: chiusa per allagamenti la scuola dell’infanzia di Fontanelle; Pietralata, riapre la scuola dell'infanzia dopo il ritrovamento di un topo morto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pescara: chiusa per allagamenti la scuola dell’infanzia di Fontanelle - A causa dell’allagamento di alcuni ambienti la scuola dell'infanzia di Fontanelle, a Pescara, rimarrà chiusa da domani a venerdì ... 🔗rete8.it

Si allaga una scuola dell’Infanzia a Pescara, sospese le lezioni - Pescara. A causa dell’allagamento di alcuni ambienti registrato stamani nell’edificio scolastico di via Delle Casette, provocato dalla rottura di una ... 🔗abruzzolive.it

Chiusura temporanea della scuola dell’infanzia fontanelle a pescara dopo allagamento causato da rottura tubatura - La rottura di una tubatura in via delle casette a Pescara ha causato l’allagamento della scuola dell’infanzia Fontanelle, con chiusura temporanea e interventi di riparazione coordinati dal Comune e Pe ... 🔗gaeta.it