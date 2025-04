Chirurgia toracica in crescita | con il robot Da Vinci XI in sei mesi 32 interventi

Chirurgia toracica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha avviato l’utilizzo della Chirurgia robotica con il sistema Da Vinci XI. Nei primi mesi di attività sono stati effettuati 32 interventi: sei lobectomie polmonari, dieci resezioni di neoplasie e formazioni. Lecceprima.it - Chirurgia toracica in crescita: con il robot “Da Vinci XI” in sei mesi 32 interventi Leggi su Lecceprima.it LECCE - Nel 2024 il reparto didell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha avviato l’utilizzo dellaica con il sistema DaXI. Nei primidi attività sono stati effettuati 32: sei lobectomie polmonari, dieci resezioni di neoplasie e formazioni.

