Chiesa Liverpool | Reds già campioni d’Inghilterra ma l’ex Juve rischia di non ricevere la medaglia Ecco il motivo

Chiesa Liverpool: l’ex Juve può non ricevere la medaglia. Perché l’esterno potrebbe essere escluso dalla rosa campione d’InghilterraIl Liverpool è già campione d’Inghilterra. Ha festeggiato ad Anfield anche Federico Chiesa, che rischia però di non ricevere la medaglia nella cerimonia di premiazione della Premier League.l’ex Juve, infatti, ha finora giocato solo quattro gare in Premier, per un totale di 37 minuti. Per ricevere la medaglia da vincitore del campionato, l’esterno italiano dovrà collezionare da regolamento almeno un’altra presenza, arrivando a quota cinque. Il Liverpool di Slot concluderà il campionato contro Chelsea, Arsenal, Brighton e Crystal Palace. .com Juventusnews24.com - Chiesa Liverpool: Reds già campioni d’Inghilterra, ma l’ex Juve rischia di non ricevere la medaglia. Ecco il motivo Leggi su Juventusnews24.com può nonla. Perché l’esterno potrebbe essere escluso dalla rosa campioneIlè già campione. Ha festeggiato ad Anfield anche Federico, cheperò di nonlanella cerimonia di premiazione della Premier League., infatti, ha finora giocato solo quattro gare in Premier, per un totale di 37 minuti. Perlada vincitore del campionato, l’esterno italiano dovrà collezionare da regolamento almeno un’altra presenza, arrivando a quota cinque. Ildi Slot concluderà il campionato contro Chelsea, Arsenal, Brighton e Crystal Palace. .com

Se ne parla anche su altri siti

Il Newcastle di Tonali fa la storia: battuto il Liverpool 2-1 in finale di Carabao Cup. Per i Reds a segno Chiesa - Con una grande prestazione nella finale di Wembley contro il Liverpool di Arne Slot, il Newcastle è riuscito a portarsi a casa la Coppa di... 🔗calciomercato.com

Liverpool ad un punto dalla Premier League: ecco cosa serve ai Reds per essere campioni d’Inghilterra - Il Liverpool ad un passo dal vincere la Premier League: i Reds possono vincere già questo weekend contro il Tottenham, ecco gli incroci Il Liverpool è a un passo dalla conquista aritmetica della Premier League 2024/2025. Con 79 punti in classifica e cinque giornate ancora da giocare, la squadra di Arne Slot vanta un vantaggio […] 🔗calcionews24.com

Chiesa Liverpool, pomeriggio da dimenticare per l’ex Juve: gioca titolare e Reds eliminati dalla FA Cup! Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Chiesa Liverpool, pomeriggio da dimenticare per l’ex Juve: l’attaccante gioca titolare e i Reds vengono eliminati dalla FA Cup! Cosa è successo Un pomeriggio clamoroso in FA Cup: il Liverpool di Federico Chiesa viene eliminato ai sedicesimi di finale dal Plymouth (1-0 il risultato finale), attualmente ultimo in classifica in Championship. L’ex Juve è partito titolare e ha giocato tutti e 90 minuti a disposizione ma ha tutt’altro che brillato: 1 dribbling riuscito sui 10 tentati, 1 cross preciso su 4, 13 duelli persi e ben 29 possessi persi. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiesa campione col Liverpool, ma riceverà la medaglia della Premier League? Quante partite gli mancano; Liverpool, cinquina agli Spurs e festa grande: ventesimo titolo per i Reds; Il Liverpool è Campione d'Inghilterra: Federico Chiesa vince la Premier League; Liverpool campione e Chiesa no? Perché la clamorosa beffa è ancora possibile. 🔗Cosa riportano altre fonti

Federico Chiesa campione con il Liverpool, ma rischia di non prendere la medaglia. Ecco perché - I Reds hanno dominato la Premier League, mettendo le mani sul ventesimo titolo della loro storia dopo la vittoria sul Tottenham. L'ex Juventus però dovrà impegnarsi fino alla fine per ricevere la meda ... 🔗msn.com

Chiesa e l'incognita vittoria Premier League con il Liverpool: perché potrebbe non essere campione - Da regolamento, l'ex Juve rischia di non ricevere la medaglia per il successo nel campionato inglese con i Reds: tutto dipende da Arne Slot ... 🔗corrieredellosport.it

Chiesa campione col Liverpool: per la medaglia manca un dettaglio - L'ex bianconero ha giocato 37' in quattro gare e per avere il riconoscimento ufficiale bisogna aver preso parte almeno a cinque partite ... 🔗msn.com