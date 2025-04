Chiedo scusa a papa Francesco La vip italiana si pente dopo il gesto choc travolta dalle polemiche

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Nathaly Caldonazzo si mostra ansiosa di porgere nuovamente le proprie scuse e chiarire quanto accaduto dopo la controversa pubblicazione sui social della foto di papa Francesco nella bara, gesto che ha suscitato dure critiche.

