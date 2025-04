Chiedo perdono a papa Francesco La vip costretta a scusarsi dopo il gesto choc e la bufera

dopo la controversa pubblicazione sui social della foto di papa Francesco nella bara, gesto che ha suscitato dure critiche. Consapevole dell’errore commesso, l’attrice ribadisce più volte la sua colpa e, prima ancora di rivolgersi al pubblico, si volge idealmente verso l’alto: le prime scuse sono per il Santo Padre.Caldonazzo riconosce che si è trattato di un grave scivolone. Non essendo particolarmente avvezza all’uso dei social network, assicura che le sue intenzioni erano ben diverse da quelle che sono apparse. Se da un lato ha accolto con gratitudine chi le ha fatto notare l’errore in modo civile, dall’altro ha sofferto per gli attacchi verbali ricevuti. Leggi su Caffeinamagazine.it Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Nathaly Caldonazzo si mostra ansiosa di porgere nuovamente le proprie scuse e chiarire quanto accadutola controversa pubblicazione sui social della foto dinella bara,che ha suscitato dure critiche. Consapevole dell’errore commesso, l’attrice ribadisce più volte la sua colpa e, prima ancora di rivolgersi al pubblico, si volge idealmente verso l’alto: le prime scuse sono per il Santo Padre.Caldonazzo riconosce che si è trattato di un grave scivolone. Non essendo particolarmente avvezza all’uso dei social network, assicura che le sue intenzioni erano ben diverse da quelle che sono apparse. Se da un lato ha accolto con gratitudine chi le ha fatto notare l’errore in modo civile, dall’altro ha sofferto per gli attacchi verbali ricevuti.

