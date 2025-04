Chic Nic arriva a villa Selvatico | una giornata di relax e divertimento a Battaglia

Chic Nic torna per la seconda volta nella splendida cornice di villa Selvatico, a Battaglia Terme, per un nuovo appuntamento imperdibile fissato per domenica 11 maggio, dalle ore 11 alle 22. Immersa nel verde dei Colli Euganei e affacciata su un suggestivo.

Chic Nic a Villa Contarini, Pasquetta e 25 aprile a Piazzola sul Brenta - Il format più atteso della primavera torna a Piazzola sul Brenta e raddoppia: Chic Nic vi aspetta il 21 aprile (Pasquetta) e il 25 aprile 2025 nella splendida cornice di Villa Contarini, per due giornate all’insegna del relax, della creatività e del buon cibo. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E... 🔗padovaoggi.it

