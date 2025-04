Chiara Ferragni in Alsazia chi abbraccia | bomba su Fedez?

Chiara Ferragni lanciando sui social una serie di immagini che la ritraggono, appunto, nel suo "piccolo viaggio in Alsazia". Scatti che immortalano la biondissima influencer tra paesini, fiumi, ruscelli, boschi, natura e luoghi esclusivi.Un post, quello dato in pasto ai suoi milioni di follower su Instagram, che ha subito scatenato un tam-tam impazzito: Chiara Ferragni infatti fece un viaggio in Alsazia anni fa, per celebrare il terzo anniversario di nozze con Fedez. Anche a quel tempo tutto fu documentato su Instagram: borghi, vigneti, cicogne.E insomma, c'è chi ha visto nella scelta di tornare in Alsazia un messaggio a Fedez, quasi una "proposta di pace", dopo la burrascosa separazione che ha scandito gli ultimi mesi. Ipotesi che, però, non trova particolari riscontri: insomma, l'ipotesi è da derubricare a semplice "speranza" di alcuni fan della coppia. Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni in Alsazia, chi abbraccia: bomba su Fedez? Leggi su Liberoquotidiano.it "Little roadtrip in Alsace", scrivelanciando sui social una serie di immagini che la ritraggono, appunto, nel suo "piccolo viaggio in". Scatti che immortalano la biondissima influencer tra paesini, fiumi, ruscelli, boschi, natura e luoghi esclusivi.Un post, quello dato in pasto ai suoi milioni di follower su Instagram, che ha subito scatenato un tam-tam impazzito:infatti fece un viaggio inanni fa, per celebrare il terzo anniversario di nozze con. Anche a quel tempo tutto fu documentato su Instagram: borghi, vigneti, cicogne.E insomma, c'è chi ha visto nella scelta di tornare inun messaggio a, quasi una "proposta di pace", dopo la burrascosa separazione che ha scandito gli ultimi mesi. Ipotesi che, però, non trova particolari riscontri: insomma, l'ipotesi è da derubricare a semplice "speranza" di alcuni fan della coppia.

Cosa riportano altre fonti

Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui - Come mostrato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sembrerebbe, quindi, che sia rientrata la crisi di cui si è vociferato in questi ultimi giorni. Sebbene i due si mostrino insieme e sereni, dietro questo ritorno di fiamma ci sarebbero delle condizioni imposte dalla famiglia di […] L'articolo Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto - Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le coltellate del suo ex fidanzato ingelosito, ha spiegato ai magistrati, da una notifica di Tinder sul cellulare della ragazza. L’influencer ha condiviso un post con alcuni versi della canzone di Giulia Mei, «Voglio essere libera», che secondo lei dovrebbe essere presa come modello culturale, tanto in questi giorni, quanto in futuro: «Voglio essere libera – scrive Ferragni – Canzone di Giulia Mei che ... 🔗open.online

La suocera di Chiara Ferragni sta festeggiando: è finita tra l’influencer e Tronchetti Provera, ecco i motivi - Sembrava una storia destinata a far parlare per lungo tempo, quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, e invece è durata appena sei mesi. Dopo le luci puntate sulle prime uscite pubbliche e le indiscrezioni sulle vacanze romantiche, oggi il gossip si concentra su un altro tipo di notizia: la rottura. E se da una parte i paparazzi del settimanale Chi li avrebbero fotografati ancora insieme, dall’altra le voci dei ben informati raccontano tutt’altra verità. 🔗donnapop.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiara Ferragni in Alsazia, chi abbraccia: bomba su Fedez? | .it; Chiara Ferragni, la bordata di Pino Insegno | .it; Fabio Volo umilia Fedez: Perché vorrei essere sposato con Chiara Ferragni | .it; Matteo Salvini a Dritto e Rovescio contro Fedez e Fabio Volo: Milionari di sinistra, io uso la ruspa | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Come ha trascorso le vacanze di Pasqua Chiara Ferragni? E con chi? - Cosa sta facendo Chiara Ferragni? Spesso molto impegnata ... Chiara sorride spensierata e la abbraccia. A prova del fatto che sì, il tempo da dedicare alle amicizie è importante e sempre ... 🔗cosmopolitan.com

Shock nel mondo del gossip: Fedez e Chiara Ferragni sono tornati insieme! - Chiara Ferragni ha postato un selfie sul suo profilo Instagram. Nell’immagine, Chiara appare sorridente, abbracciata a Fedez, con un sorriso che trasmette felicità e serenità. La didascalia, però, ha ... 🔗notizie.it