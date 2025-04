Chiara Ferragni furiosa mai così arrabbiata | Sono stata presa per il cul* per anni!

Chiara Ferragni non le manda a dire. Dopo anni passati a vivere la sua relazione con Fedez sotto i riflettori, oggi l’imprenditrice digitale sembra decisa a riprendersi il controllo della narrazione. E lo fa senza filtri. In un periodo in cui cerca di ricostruire la sua immagine pubblica e la propria serenità personale, l’influencer ha reagito con rabbia ad un commento velenoso comparso sotto uno dei suoi video su TikTok.La sua risposta, dura e diretta, ha fatto immediatamente il giro del web. Un segnale forte che, forse, Chiara ha davvero voltato pagina, ma non ha dimenticato.Chiara Ferragni risponde furiosa a un commento: ecco tutta la vicendaTutto è iniziato con un video pubblicato su TikTok in cui Chiara incoraggiava le donne a scegliere uomini capaci di farle sentire davvero apprezzate: «Sono veramente stufa di sentire storie di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli s*ronzi disumani, che le trattano male». Donnapop.it - Chiara Ferragni furiosa, mai così arrabbiata: «Sono stata presa per il cul* per anni!» Leggi su Donnapop.it non le manda a dire. Dopopassati a vivere la sua relazione con Fedez sotto i riflettori, oggi l’imprenditrice digitale sembra decisa a riprendersi il controllo della narrazione. E lo fa senza filtri. In un periodo in cui cerca di ricostruire la sua immagine pubblica e la propria serenità personale, l’influencer ha reagito con rabbia ad un commento velenoso comparso sotto uno dei suoi video su TikTok.La sua risposta, dura e diretta, ha fatto immediatamente il giro del web. Un segnale forte che, forse,ha davvero voltato pagina, ma non ha dimenticato.rispondea un commento: ecco tutta la vicendaTutto è iniziato con un video pubblicato su TikTok in cuiincoraggiava le donne a scegliere uomini capaci di farle sentire davvero apprezzate: «veramente stufa di sentire storie di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli s*ronzi disumani, che le trattano male».

